Tchad : Une association s’engage à mener des actions pacifiques pour lutter contre la surenchère du carburant dans le Moyen-Chari

Dans le but d’étudier les manières de soutenir le gouverneur dans sa lutte contre certains commerçants véreux qui cachent et vendent le carburant aux prix qu’ils veulent, l’Association de Lutte pour l’Amélioration de la Consommation dans le Moyen-Chari, ALAC/MC a convoquée samedi une rencontre. A ce sujet, plusieurs propositions ont été enregistrées, entre autres la mise sur pied d’un comité de suivi du prix de carburant, la mise sur pied d’une synergie d’associations et de groupements pour mener cette lutte, sensibiliser la population sur la prise de conscience des maux qui minent la province.



Le président de l’ALC/MC, Djoningar Ngarinan, a indiqué qu’à travers son organisation des stratégies vont être mise sur pied afin de démanteler ce réseau de malfaiteurs. Djoningar Ngarinan, d’ajouter par la voix des consommateurs, que ces véreux commerçants cherchent des voies et moyens à travers leurs actes, pour provoquer le départ du gouverneur, chose que la population n’admettra pas.



Il faut noter qu’à l’issue de cette rencontre les participants ont décidés de mener des actions dans les jours qui suivent. Il s’agit entre autre : d’une marche pacifique et de soutien à l’endroit du gouverneur, Ousman Brahim Djouma et une grande action tintamarre afin de lutter efficacement contre ces commerçants véreux.