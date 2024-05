Tchad : Une attestation de reconnaissance décernée au Maire Mahamat saleh Ahmat par les étudiants de l'université Adam Barka d'Abéché

Lors d'une cérémonie officielle organisée à cet effet, les étudiants ont remis une attestation de reconnaissance et de remerciement à Monsieur Mahamat Saleh Ahmat. Cette attestation symbolise leur gratitude envers le premier magistrat de la ville pour son engagement et son soutien tout au long de leur stage. Les adjoints de Monsieur Mahamat Saleh Ahmat, Madame Khadidja Assamah Issa et Daoud Doungous Taguilo, ont également reçu une attestation similaire en reconnaissance de leur contribution à la réussite du stage des étudiants.



Cette initiative témoigne de l'importance accordée par les étudiants à l'expérience professionnelle qu'ils ont acquise lors de leur stage à la commune d'Abéché. Elle met également en avant les liens forts entre l'université Adam Barka d'Abéché et les instances locales, favorisant ainsi une collaboration fructueuse pour le développement économique et social de la région.