Tchad : Une campagne contre la rougeole prévue en janvier 2021

Une rencontre sur les préparatifs de la campagne contre la rougeole prévue en janvier 2021 s'est tenue jeudi dernierà N'Djamena, en présence du ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul. « Toutes les possibilités d’une réussite souhaitée de l’opération ont été débattues », informe le ministère.



Le directeur général du ministère, Dr Ismael Barh Bachar, s'est penché sur l’implication de tous pour le succès de la campagne. Le ministère a instruit que tous les responsables des services déconcentrés puissent pleinement s’investir pour diriger les activités dans leurs zones respectives. Il a recommandé la conviction et l’engagement dans la gestion de la campagne. La mobilisation sociale doit être pointue pour atteindre la cible. Les leaders d’opinion doivent être associés dans les actions. « Les rencontres vont se multiplier pour préparer minutieusement la campagne de vaccination contre la rougeole », a souligné le ministre.



Les activités prévues durant cette campagne doivent être exécutées afin d’atteindre les objectifs recherchés. Le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a remercié les partenaires pour leur soutien sans faille, et exhorté chacun à donner le meilleur de lui-même, pour le progrès de cette campagne.