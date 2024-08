TCHAD

Tchad : Une campagne de sensibilisation fructueuse contre le choléra dans les marchés de N'Djaména

Alwihda Info | Par Peter Kum - 18 Août 2024

La mission de sensibilisation orchestrée par le ministère de la santé publique, via la coordination de la police sanitaire, s’est achevée avec succès dans les 10 marchés de la commune de N'Djamena. La dernière étape a eu lieu au grand marché et au marché à mil dans les 3e et 4e arrondissements.