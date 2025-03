TCHAD Tchad : Une campagne inédite de vaccination pour les nomades et leur bétail à Roro

Alwihda Info | Par Elwood Dk - 15 Mars 2025



Dans une initiative inédite alliant santé humaine et animale, le gouvernement tchadien a franchi une étape majeure en faveur des communautés nomades du département du Lac Iro.





L’objectif principal de cette campagne est de protéger à la fois les éleveurs et leur cheptel contre les maladies infectieuses. Les autorités ont annoncé des chiffres impressionnants : 200 000 têtes d’ovins,

500 000 petits ruminants,

150 000 nomades vaccinés dans toute la province du Moyen-Chari. Le représentant de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Dr Abdoulaye Yam, a salué cette approche intégrée, affirmant qu’elle s’inscrit parfaitement dans la stratégie mondiale « Une seule santé », qui reconnaît l’interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale.



Le ministre de l’Élevage et de la Production animale, Professeur Abdelrahim Awat Atteib, a exhorté les éleveurs nomades à faire vacciner non seulement leur bétail, mais aussi leurs enfants. « La santé de l’homme et de l’animal est indissociable. Un bétail en bonne santé, c’est une communauté prospère », a-t-il insisté.



De son côté, le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abdelrahim Mahamat, a rappelé que ces communautés sont particulièrement vulnérables aux maladies transmissibles et qu’une approche préventive est essentielle. « Avec cette double action, le gouvernement affiche sa volonté de rapprocher les services de base des populations nomades, souvent marginalisées. Nous remercions la Coopération Suisse pour la construction de ce centre de santé, qui soulagera considérablement la population de la sous-préfecture de Roro », a-t-il déclaré.



