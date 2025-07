Tchad : Une caravane artistique semme les graines de la paix à Djoli

Le lancement officiel de cette campagne, dédiée au renforcement de la cohésion sociale, a eu lieu dans la sous-préfecture de Balimba, plus précisément au canton Djoli. Des artistes engagés tels que Cidson Alguewi, Mandargué, Robino Desouza et Hassan Yelé ont rallié la population.





À travers des chants, des sketchs et des messages poignants de paix, ils ont animé une vaste campagne de sensibilisation. Les habitants de Djoli, y compris les chefs de villages, les chefs traditionnels et les chefs de ferriques, se sont mobilisés en grand nombre pour cette rencontre empreinte d’émotion.





Dès l'ouverture, Issakah Djingamdjibaye, alias l'artiste Mandargué, a rappelé l'objectif fondamental de cette caravane : promouvoir la paix et l'unité dans le pays. "Nous sommes venus ici pour promouvoir la paix, le vivre-ensemble et l’unité, même en cette saison pluvieuse", a-t-il déclaré.





De son côté, le coordinateur national du réseau, Nguemouro Marouf Placide, alias Cidson Alguewi, a expliqué que cette initiative est née en réponse aux multiples conflits qui secouent le pays depuis des années. Il a insisté sur l'identité commune des citoyens : "Nous sommes tous Tchadiens, chrétiens ou musulmans, agriculteurs ou éleveurs…"





Les habitants du canton Djoli ont vivement salué cette démarche des artistes, y voyant une initiative précieuse pour semer les graines de la paix et de la fraternité dans leur communauté.