Tchad : Une cérémonie de reconnaissance et de remerciement l'administration du Lycée bilingue Hissein Mahamat Itno d'Abéché

Lors de cette cérémonie, des attestations ont été remises respectivement au Proviseur Ahmat Almoudassir Abdallah, au Censeur Rahamma Adam Barka et au Surveillant Général Yakhoub Ali Bouneya.



Selon le Président de l'ARLIA, Mahamat Ali Hassan, cette distinction vise à remercier ces responsables pour leur contribution à la formation des élèves, qui sont les futurs cadres du pays.



Le Proviseur Ahmat Almoudassir Abdallah, au nom des récipiendaires, a exprimé sa gratitude à l'ARLIA et a assuré que son administration continuera à former d'autres élèves. En plus de l'attestation, le Surveillant Général Yakhoub Ali Bouneya a également reçu une enveloppe de la part de l'association ARLIA.