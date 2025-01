Tchad : Une conférence-débat explore les perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne

La conférence a été coanimée par le ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan, Tahir Hamid Nguilin, et la représentante de la mission résidente du FMI au Tchad. Cette collaboration souligne l'importance de la coordination entre les institutions nationales et internationales pour relever les défis économiques.



Dans son discours d'ouverture, le ministre Tahir Hamid Nguilin a souligné l'importance de la coopération régionale et internationale pour surmonter les obstacles économiques auxquels le Tchad et d'autres pays d'Afrique subsaharienne sont confrontés. Il a insisté sur la nécessité de réformes économiques structurelles pour stimuler la croissance et améliorer les conditions de vie des populations.



Plusieurs thématiques cruciales pour l'économie de la région ont été abordées :



Les intervenants ont discuté des prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne, mettant en avant une reprise progressive après les perturbations économiques causées par la pandémie de COVID-19. L'accent a été mis sur l'importance de diversifier les économies, de renforcer les infrastructures et de promouvoir l'intégration régionale.



La représentante du FMI a souligné l'importance de la stabilité macroéconomique pour attirer les investissements et favoriser une croissance durable. Elle a présenté des recommandations pour une gestion prudente des finances publiques, la lutte contre l'inflation et la gestion de la dette.