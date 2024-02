Tchad : Une délégation de la CEEAC reçue par le Président de la transition

La visite de cette délégation avait pour objectif principal de remettre au Chef d'État le rapport intermédiaire sur sa mission de facilitation et lui présenter les détails de l'accord qui a permis le retour au pays du Président Mahamat Ahmat Lazina, leader du Mouvement National pour le Changement au Tchad (MNCT), qui était en exil depuis un an.



Cet accord marque un tournant majeur dans la situation politique actuelle. Il symbolise les efforts concertés des acteurs régionaux et internationaux pour soutenir la stabilité et favoriser une transition pacifique vers un gouvernement démocratique. Le retour au pays du Président Lazina est perçu comme un signe positif quant à l'avancement des processus politiques en cours.



Le rapport transmis par la CEEAC met en évidence les avancées réalisées jusqu'à présent dans le cadre de sa mission. Il souligne notamment les progrès réalisés dans le renforcement des institutions démocratiques, la promotion des droits humains et l'engagement en faveur d'une gouvernance transparente et responsable.



Le Président Deby s'est montré réceptif aux recommandations formulées dans ce rapport intermédiaire. Il a exprimé sa gratitude envers la CEEAC pour son soutien constant tout au long du processus de transition et s'est engagé à continuer à travailler étroitement avec tous les partenaires régionaux et internationaux impliqués dans cet effort collectif.



Cette rencontre entre le Chef d'État tchadien et la délégation de la CEEAC constitue donc une étape importante dans l'avancement vers une société plus juste, stable et prospère. Elle témoigne également des efforts conjoints visant à consolider les fondements démocratiques du Tchad tout en assurant sa sécurité nationale.



Alors que cette période transitoire continue d'évoluer progressivement vers un système politique durablement ancré dans les principes démocratiques, il est essentiel que tous les acteurs concernés maintiennent leur engagement commun afin d'aider le Tchad à surmonter ses défis actuels.