Tchad : Une descente du Premier ministre à la SNE pour s'assurer que l'électricité est un droit citoyen qu'il faut garantir à tout prix

Afin de discuter des solutions envisageables pour atteindre cet idéal, le Premier Ministre s'est rendu le 3 février 2024 à la Société Nationale d'Électricité (SNE) accompagné de la Ministre de l'Énergie et de ses proches collaborateurs. Cette visite de travail trouve sa raison d'être dans la volonté manifeste du gouvernement de répondre aux aspirations légitimes du peuple tchadien en ce qui concerne l'accès à l'électricité.



Sur place à la SNE, le Premier Ministre a échangé pendant plusieurs heures avec le Directeur Général et les techniciens. L'objectif est d'améliorer, transformer et revitaliser le secteur de l'énergie afin d'atteindre une autosuffisance énergétique qui contribuera à soulager les souffrances des Tchadiens pendant les périodes caniculaires.



Les défis auxquels ce secteur est confronté sont colossaux selon le Premier Ministre. Cependant, il affirme que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Il appelle tous les acteurs concernés – aussi bien l'État que le personnel de la SNE ainsi que les clients – à travailler ensemble pour trouver une solution définitive à ce problème énergétique qui mine le bien-être du peuple tchadien.



Il convient également de rappeler que lors de sa déclaration devant les Conseillers Nationaux lors des sessions tenues en janvier dernier dans le cadre du programme politique du gouvernement, Dr Succès Masra avait souligné que son gouvernement était un gouvernement d'action travaillant sans relâche pour répondre rapidement aux défis et exigences du peuple tchadien – parmi eux se trouve notamment la question cruciale de l'accès à l'énergie.