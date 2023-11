Tchad : Une élite vient en aide aux chefs des cantons du département de Nanaye

Ces engins devraient permettre aux cinq chefs des cantons qui sont Salmata, Kordo, Keuni, Goumadji et Gagal de circuler afin de vaguer normalement à leurs occupations surtout dans leur devoirs d’encadrer leurs populations respectives.



Pour la donatrice, ce geste du cœur est son engagement personnel à appuyer les efforts des autorités traditionnelles dans l’optique de contribuer au développement de ce jeune département de Nanaye.



En remettant ce don, Mme Liliane Guemdjé a par ailleurs organisé un cadre de brassage des jeunes à travers l’organisation d’un tournoi de football. Le montant de cette compétition dénommée « Liliane Guemdjé », est de 600 000 F CFA. A cette compétition, elle promet offrir des jeux de maillots et des ballons aux joueurs des différentes équipes. La générosité de Liliane Guemdjé est marquée également en outre par la remise des vêtements à quelques enfants du département de Nanaye.



Remerciant cette élite pour sa disponibilité, pour les dons et les efforts quotidiens consentis, les chefs coutumiers ont formulé d’autres doléances.