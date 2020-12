Tchad : Une formation des opérateurs économiques lancée à Massakory

Organisée par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), la formation des opérateurs économiques des provinces du Lac et de Hadjer-Lamis a été lancée à Massakory ce mercredi 09 septembre 2020, par le gouverneur de la province de Hadjer-Lamis.

D'après le PNUD, l'objectif général de la formation est de doter les opérateurs économiques deux provinces du Lac et du Hadjer-Lamisn, des connaissances sur les règles et procédures nationales et internationales en matière de passation de marchés, leur permettant de bien constituer les dossiers d'appels d'offre, et une bonne maîtrise des outils et plateformes de soumission de leurs offres.



Pour le PNUD, c’est dans le souci d'appuyer le développement et de contribuer à la relance économique pour la stabilisation des provinces du Lac et de Hadjer-Lamis que cette formation est organisée. En lançant la formation, le gouverneur de la province de Hadjer-Lamis, Dr Haoua Outman Djamé, a souligné que cette formation va offrir une activité productive et un espoir de perspectives économiques futures, comme alternatives aux incitations au recrutement de Boko Haram.



Prenant la parole à son tour, le gouverneur a rappelé que cette formation va donner un coup de pouce à l'économie locale, sur le court terme, pendant que les interventions du développement économique à long terme, commencent à produire des résultats à plus grande échelle. Dr Haoua Outman Djamé a exhorté les participants à être assidus durant cette formation, afin de booster l'économie nationale. Il faut rappeler que cette formation qui durera cinq jours, prend en compte les opérateurs économiques des provinces du Lac et de Hadjer-Lamis.