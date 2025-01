Tchad : Une grande rencontre des Toubou Houktias pour la cohésion

Cette grande rencontre des Toubou Houktias offre une occasion de renforcer les liens, de consolider l'unité et de réfléchir ensemble à l’avenir de leur communauté. Elle a également pour objectif de promouvoir le vivre-ensemble en mettant en avant ce qui unit les membres de la communauté et en renforçant les valeurs de fraternité et de solidarité. Enfin, cette rencontre vise à explorer des pistes pour le développement local, en réfléchissant à des solutions durables pour améliorer les conditions de vie et bâtir un avenir prospère.



« Nous vous invitons à participer à cet événement et à y apporter vos idées, vos expériences et votre énergie. Ensemble, nous pouvons faire de cette rencontre une étape cruciale dans la construction d’une communauté plus forte, plus unie et en harmonie avec son environnement local et transfrontalier », a déclaré Mahamat Ali Galmai.



Selon lui, cette rencontre se veut également une opportunité pour aborder des enjeux cruciaux tels que la sécurité et la paix transfrontalière. « Dans un monde qui change rapidement, il est essentiel que nous restions solidaires et mobilisés pour relever les défis qui se présentent à nous, tout en valorisant nos richesses culturelles, sociales et humaines », a-t-il ajouté.



Face aux défis sécuritaires actuels, il est essentiel d’encourager des dialogues constructifs et de promouvoir des initiatives collectives pour préserver la stabilité et la paix, non seulement au sein de la communauté Toubou, mais aussi dans les interactions avec les communautés voisines.