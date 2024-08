Tchad : Une importante délégation du ministère de la santé est à Douala pour le lancement du projet "MTN One Health"

L'objectif de cette réunion était de présenter le projet MTN One Health, comprenant ses résultats attendus, et de collecter les informations de base auprès des experts participants, en vue de sélectionner des projets de recherche et d'interventions dans les 6 pays de la zone CEMAC.



Le Tchad a élaboré un plan d'action 2023 pour les activités d'élimination de l'onchocercose, de la filariose lymphatique et de contrôle des schistosomiases et géohelminthiases, basé sur l'analyse de la situation endémique dans 16 provinces.



Ce plan vise à accélérer l'élimination de ces maladies tropicales négligées au Tchad pour atteindre les objectifs de développement durable.