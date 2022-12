Tchad : Une journée "Fleet Day & Test Drive" ouverte au public et organisée par CFAO Motors Tchad

A l'honneur de cette journée, orientés dès l'accueil, les participants ont pu emprunter les clés de l'un des véhicules disponibles de leur choix et se lancer pour un tour, seul ou accompagné avec des pilotes de rallye, dans un parcours ludique, sécurisé et semé de quelques épreuves de force afin de mieux appréhender les performances de conduite et d'adhérence du véhicule choisi.



Pour marquer le coup et offrir de belles sensations de conduite au public, le concessionnaire a minutieusement installé sur le chemin du parcours, étendu sur toute la surface intérieure de l'entreprise, des pierres imposantes et soigneusement sélectionnées de Dandi, une grosse couche de sable disposée sur quelques mètres, une pluie artificielle, une portion de piste boueuse rappelant la saison des pluies inhérente au climat local, et une pente fortement inclinée pour finir avant de regagner le parking de la flotte dédiée au "Test Drive".



Innovante, cette journée a sans doute permis à ses multiples participants d'être séduits par la qualité des véhicules exposés et mis en vente par CFAO Motors mais aussi de goûter à une expérience de conduite immersive imitant les conditions climatiques et géographiques réelles des routes tchadiennes. De quoi être conquis et convaincu pour l'achat de son prochain véhicule.



En somme, cette édition a aussi été l'occasion pour le public de découvrir les différentes gammes de véhicules de CFAO Motors Tchad, de profiter d'un temps d’échange convivial avec le personnel et les responsables de l'entreprise, et de s'enquérir des différentes offres et multiples services de la compagnie, explique Adam Madji Mahamat Abouna, responsable commercial et marketing de CFAO Motors Tchad. A cela s’ajoute dans le programme, la présentation des offres et services après-vente et une sensibilisation à la lutte contre les contrefaçons des pièces, matériels et équipements, intitulée « non à la contrefaçon ».



Pour rappel, installé depuis 2004, CFAO Motors Tchad, est un distributeur exclusif de marques de renommée mondiale, à savoir Renault Trucks, Bridgestone et FG Wilson avec une très grande expérience tant dans la distribution de véhicules neuves de gamme, d'équipements, de pièces matérielles d'origine que dans les multiples services d'après-vente offerts aux clients.