Tchad : Une mission d'évaluation du ministère de l'Administration à Moundou pour renforcer l'administration communale

La cérémonie d'ouverture de cette mission d'évaluation a été présidée par le préfet du département de Lac-Wey, M. Ahmed Oumarou Djibrilla, en présence du 3e Vice-président de l'autorité intérimaire, M. Aldembaye Clément, et des forces vives de la ville.



Dans son allocution, M. Aldembaye Clément a salué l'arrivée de cette mission d'évaluation, soulignant son importance pour le redressement de l'administration communale tchadienne. Il a invité les participants à un dialogue franc et constructif afin de permettre à la mission de mener à bien son travail.



Mme Mbague Colombe, cheffe de la mission d'évaluation, a quant à elle expliqué que cette initiative vise à recueillir des données fiables et objectives sur l'organisation administrative et le fonctionnement des instances communales. Ces informations précieuses permettront au ministère de l'Administration et à ses partenaires d'identifier les axes d'amélioration prioritaires et de mettre en place des actions concrètes pour renforcer la gouvernance locale.



Pour sa part, le préfet du département de Lac-Wey, M. Ahmed Oumarou Djibrilla, a souligné que cette mission d'évaluation arrive à point nommé car de nombreuses communes tchadiennes ont besoin d'un accompagnement pour améliorer leurs performances. Il a exhorté les participants à s'impliquer pleinement dans les travaux de la mission afin qu'elle puisse aboutir à des résultats concrets et bénéfiques pour l'ensemble des populations communales.



Cette mission d'évaluation, qui se déroulera sur quatre jours, prévoit des rencontres et des échanges avec l'ensemble du personnel communal, les autorités locales et les organisations de la société civile. Les résultats de cette évaluation seront consignés dans un rapport détaillé qui sera transmis au ministère de l'Administration et aux autorités compétentes.



L'initiative du ministère de l'Administration d'envoyer une mission d'évaluation à Moundou témoigne de l'engagement du gouvernement tchadien à renforcer les capacités des communes et à améliorer la qualité des services offerts aux populations locales. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les autorités tchadiennes pour promouvoir la décentralisation et la participation citoyenne à la gouvernance locale.