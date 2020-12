Tchad : Une mission de la direction de la gendarmerie nationale à Moussoro

Le général de division Djonta Marcel Hoinati, directeur général de la gendarmerie nationale est en mission dans la Légion de gendarmerie n°9 Moussoro. Il y a dirigé une réunion du travail ce jeudi 17 décembre 2020 qui a rassemblé responsables et différents chefs de la Légion, et traité principalement des questions sécuritaires.

Le DG de la gendarmerie a relevé que les phénomènes criminels sont récurrents dans la province du Barh el-Gael. Il s’agit, entre autres, du braquage, du phénomène des coupeurs de route et du vol du bétail. Ces phénomènes sont favorisés par la détention illégale des armes de guerre par la population civile. Il a également indiqué que cette province n'est pas épargnée par les conflits liés au pâturage et des puits pastoraux, mettant en mal la cohabitation pacifique entre les différentes communautés.



Pour le directeur général de la gendarmerie nationale, la province du Barh El-Gazel est au centre du trafic des êtres humains, candidats à la migration vers l'Europe, via la Libye. Pour faire face à ces phénomènes, le premier responsable de la gendarmerie a donné des sages conseils et orientations à ses hommes, tout en exhortant ces derniers à développer un esprit de collaboration avec d'autres acteurs de sécurité. Il les met en garde contre toute pratique contraire à leur mission notamment, la partialité et la concussion. Par ailleurs, des sanctions seront prises à l'encontre de tout prévaricateur.



Enfin, le général de division Djonta Marcel Hoinati appelle de ses vœux, la population de province du Barh el-Gael, à collaborer avec les forces de l'ordre, afin de combattre efficacement la criminalité dans cette unité administrative. Son institution reste respectueuse des droits et libertés des personnes humaines, et sera toujours aux côtés de la population pour l'accompagner dans le développement de la province.