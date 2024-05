Tchad : Une mission de supervision formative pour renforcer les capacités des districts sanitaires de Wadi Fira

Au cours de cette mission, l'équipe conjointe a mené diverses activités, notamment des séances de formation sur des thématiques spécifiques telles que la santé maternelle et infantile, la lutte contre les maladies transmissibles et la gestion des urgences.

Cette mission de supervision formative devrait avoir un impact positif sur la qualité des soins de santé dispensés dans les districts sanitaires de Tiné, Iriba et Guéréda. En effet, la formation reçue par le personnel de santé devrait leur permettre d'améliorer leurs compétences et de fournir des soins plus efficaces aux patients.



La supervision formative du 1er trimestre 2024 se poursuivra dans les 4 autres districts sanitaires de la province de Wadi Fira. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un programme plus large visant à améliorer la qualité des soins de santé dans l'ensemble du pays.



La mission de supervision formative effectuée par l'équipe conjointe dans les districts sanitaires de Tiné, Iriba et Guéréda est une initiative louable qui devrait contribuer à améliorer la qualité des soins de santé dispensés à la population de Wadi Fira.