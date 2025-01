Tchad : Une mission gouvernementale se rend dans l'est pour évaluer la situation des réfugiés soudanais

Une mission humanitaire conjointe a été conduite dans la province du Ouaddaï, à l'Est du Tchad, sous la direction de la ministre de l’Action Sociale, Fatimé Boukar Kossei.

Évaluation de l’Afflux des Réfugiés

La délégation a visité la frontière entre le Tchad et le Soudan pour évaluer l'afflux des réfugiés soudanais. L'objectif était d'analyser le niveau de réponse humanitaire et d'identifier les gaps à combler pour mieux soutenir ces populations vulnérables.

Visite du Site de Iridimi

Sur le site aménagé de Iridimi, des échanges ont eu lieu avec les réfugiés. Les discussions ont porté sur leur autonomisation et la nécessité d'une cohabitation pacifique 🕊️ avec les Tchadiens.

Importance de la Cohabitation

La mission a souligné l'importance de promouvoir une cohabitation harmonieuse entre les réfugiés et les communautés hôtes, afin de favoriser l'intégration et le développement socio-économique des deux groupes. Cette initiative fait partie des efforts continus du gouvernement et de ses partenaires pour répondre aux besoins humanitaires dans la région.





La mission interministérielle dans l'est du Tchad témoigne de l'engagement du gouvernement tchadien à faire face à cette crise humanitaire. La visite de la ministre de l'Action Sociale à Iridimi a permis de mettre en lumière les défis auxquels sont confrontés les réfugiés et les communautés hôtes, et d'identifier les actions à mener pour améliorer leur situation.