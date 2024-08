Tchad : Une nouvelle équipe à la tête du Ministère de l'Éducation Nationale

La prise de fonction de ces nouveaux dirigeants est un moment clé pour impulser des réformes et des initiatives dans le domaine de l'éducation au Tchad.



Les nouveaux dirigeants devront élaborer et mettre en œuvre des réformes ambitieuses pour améliorer la qualité de l'enseignement, renforcer les infrastructures scolaires et adapter le système éducatif aux besoins actuels du pays.



La nomination d'une nouvelle équipe à la tête du Ministère de l'Éducation Nationale est une opportunité pour le Tchad de relever les défis du secteur éducatif et de construire un avenir meilleur pour les jeunes générations. Il reste à suivre de près les actions de cette nouvelle équipe et à évaluer leurs résultats.