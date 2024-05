Tchad : Une nouvelle installation de pompage renforce l'approvisionnement en eau à Abéché

La cérémonie d'inauguration a été présidée par le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui. Etaient également présents le troisième adjoint au maire de la ville d'Abéché, Daoud Doungous Taguilo, ainsi que plusieurs autres invités.



La nouvelle station de pompage, située au puits de DABANÏR, communément appelé "Donki", a été installée en deux semaines par l'équipe technique et la commune d'Abéché. D'une capacité de 95 à 110 m³/heure, soit 2 400 000 litres d'eau par jour, elle permettra de doubler la quantité d'eau disponible pour la ville.



Cette réalisation s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement tchadien pour améliorer les conditions de vie des populations. Le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, avait donné des instructions lors des dernières élections pour que des solutions soient trouvées à la crise d'eau qui frappe Abéché.



Le secrétaire général de la province du Ouaddaï a remercié le président de la République pour son engagement en faveur du développement du Tchad et en particulier de la ville d'Abéché. Il a également salué le travail de la commune d'Abéché et de l'équipe technique qui ont permis la réalisation de ce projet dans les délais impartis.



L'inauguration de cette nouvelle station de pompage est une excellente nouvelle pour les habitants d'Abéché qui devraient désormais avoir accès à une eau potable en quantité suffisante.