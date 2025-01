Tchad - Une nouvelle mosquée voit le jour à Zerli : un symbole de foi et de communauté

La mosquée de Zerli, portée par l'initiative d'Abdelmalik Nassiyane Nimir, un étudiant originaire du village, a été officiellement inaugurée aujourd'hui. Ce projet, financé par des bienfaiteurs, notamment Yacoub Bismillah, constitue un moment significatif pour la communauté locale.





La cérémonie s'est tenue sous la présidence de M. Hassan Souleymane Adam, secrétaire général de la province du Guéra, en présence d'une assemblée distinguée incluant des autorités administratives, civiles, traditionnelles et religieuses venues des quatre coins de la province.





M. Mht Nasiyane, président du comité d'organisation, a ouvert les festivités avec une allocution de bienvenue. L'Imam du village, Adam Hissein, a mis en avant l'engagement des jeunes de Zerli envers le développement spirituel de leur communauté. Le président du Conseil Islamique de Niergui a encouragé l'initiative et souligné son importance pour la localité. Le Sous-Préfet, Ali Tidjani Kosso, a exprimé sa reconnaissance envers les organisateurs et les donateurs ayant contribué à la construction de la mosquée.

Conseils Spirituels. Les Oulémas et Chouyoukh présents ont prodigué leurs conseils aux fidèles musulmans, insistant sur l'importance spirituelle de ce nouveau lieu de culte.





Dans son discours d'inauguration, Hassan Souleymane Adam a chaleureusement félicité les contributeurs financiers, en particulier Yacoub Bismillah, et a exhorté la population de Zerli à faire vivre la mosquée en participant activement aux prières.





Cette nouvelle mosquée représente désormais un symbole d'unité et de vie spirituelle pour le village de Zerli. En marge de l'inauguration, des attestations ont été remises aux enfants ayant réussi à lire le Coran, soulignant l'importance de l'éducation religieuse dans la communauté.



Cette réalisation marque un pas important vers le renforcement des valeurs spirituelles et communautaires au sein de la province du Guéra.