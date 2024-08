Tchad : Une opération de nettoyage à Bébédjia menée par la communauté U-Report

Cette action s'inscrit dans le cadre des efforts d'hygiène et d'assainissement de la ville, le marché étant jugé insalubre par les jeunes.



Selon le président de la communauté U-Report, Mbaidanem Richard, cette initiative vise à promouvoir la citoyenneté, conformément aux priorités des autorités. L'organisation accompagne également la mairie dans la propreté des lieux publics.



Le responsable adjoint de la voirie urbaine de Bébédjia, Ndoubabe Bere Bertin, a accueilli avec satisfaction cette action et a encouragé la communauté U-Report à pérenniser ce type d'initiatives.



Deux personnalités, le vice-président des revenus pétroliers de 5% de Doba, Nodjitoloum Noé, et Djeramadji Juda, ont apporté leur soutien logistique en mettant à disposition un tracteur pour le transport des déchets.



En résumé, cette opération de nettoyage citoyenne du marché de Bébédjia, menée par la communauté U-Report, s'inscrit dans les efforts des autorités pour améliorer l'hygiène et la propreté de la ville, avec le soutien de la mairie et de personnalités influentes.