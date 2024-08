Tchad : Une session d’orientation sur l’ensemble minimum des services en santé mentale et soutien psychosocial en cours

L'Ensemble Minimum des Services en SMSPS, au cœur de cette formation, constitue un cadre d'intervention essentiel. Il offre un ensemble d'activités prioritaires, conçues pour répondre aux besoins immédiats et à moyen terme des personnes affectées par une crise. Cet outil standardisé permet d'assurer une réponse cohérente et efficace, tout en s'adaptant aux spécificités contextuelles. L'objectif est de renforcer l'intégration de la santé mentale et du soutien psychosocial dans la réponse à la crise humanitaire au Tchad.



L'EMS vise à contribuer à réduire les souffrances et améliorer la santé mentale et le bien-être psychosocial des personnes touchées par la crise humanitaire.



L'administrateur principal en charge de la santé mentale et du soutien psychosocial de l'UNHCR, basé à Genève, est venu apporter son appui technique à l'équipe tchadienne.



Cette session de formation est considérée comme très importante par le coordinateur du cluster santé de l'OMS et la coordinatrice du programme de santé mentale du ministère de la Santé publique.



Le ministère de la Santé, l'OMS et le HCR collaborent pour renforcer les capacités des acteurs tchadiens sur la prise en charge de la santé mentale et du soutien psychosocial dans le contexte humanitaire.



La session d'orientation organisée au Tchad marque une étape cruciale dans l'intégration de la santé mentale et du soutien psychosocial (SMSPS) au sein de la réponse humanitaire. Face à une crise humanitaire complexe, cette initiative vise à renforcer les capacités locales et à améliorer l'accès aux soins psychologiques pour les populations vulnérables.