Tchad : Une soirée de rire "Au revoir 2024" organisée à l'Onama

Dans son discours, la marraine de l’événement, Fatimé Boukar Kossei, a souligné que cette soirée va bien au-delà d’une simple célébration festive. Elle constitue, selon elle, une opportunité de réflexion collective sur l’année écoulée et une occasion de renouveler l’engagement en faveur d’un avenir pacifique. « Cet événement exceptionnel nous offre la possibilité de nous rassembler pour réfléchir et œuvrer ensemble à un avenir marqué par la paix », a-t-elle déclaré.



La ministre a également salué la forte participation d’invités issus de divers horizons, soulignant que cela reflète l’attachement des Tchadiens à la paix et à la cohésion nationale. « La paix, encore la paix, et toujours la paix, diront certains ! C’est parce que là où il y a la paix, se trouvent les fondements de tout progrès humain », a-t-elle affirmé avec conviction.