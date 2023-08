ANALYSE Tchad : Une sortie complètement ratée à la rhétorique guerrière du chef de la junte Kaka

Alwihda Info | Par Djimet Wiche Wahili - 21 Août 2023



Le chef de la junte tchadienne, le Général Mahamat Idriss Déby Itno, a dimanche 20 aout 2023, fait une brève allocution en direct sur les réseaux sociaux depuis la base militaire de Kouri Bougoudi dans laquelle il s’est véritablement montré très belliqueux à l’égard de la rébellion tchadienne basée au sud de la Libye.

C’est une sortie complètement ratée d'un président qui assure une transition politique pour une période de deux ans. Il devrait logiquement tendre la main aux groupes armés pour trouver une solution négociée à tous les problèmes cruciaux du Tchad plutôt que de les inviter à faire la guerre.



On ne peut pas se permettre de parler de la refondation de son pays d’une part et de tenir une rhétorique guerrière d’autre part. Le chef de la junte, le Général Mahamat Idriss Déby Itno, a désagréablement surpris les Tchadiens plus que jamais préoccupés par l’amélioration de leur condition de vie et la préservation du tissu social.



Les Tchadiens croupissent dans une misère noire. C’est à cela qu’il faut s’atteler pour diminuer leur souffrance que vouloir consacrer les deux ans de transition à résoudre le problème du Tchad par la force des armes.



La direction générale de la communication de la présidence a lamentablement échoué pendant un certain moment pour ne pas avoir réussi à canaliser le dérapage flagrant de chef de la junte tchadienne. Plutôt que de contacter une dizaine de minute à raconter des inepties sur les réseaux sociaux, le chef de la junte militaire devra incarner un changement radical de gouvernance de 31 ans de gestion catastrophique qui a largement contribué à la dégradation minutieuse et complète du Tchad.



Il faut aussi privilégier le dialogue politique comme solution privilégiée pour construire le pays et exhorter les Tchadiens à participer à la gestion de la chose publique plutôt que consacrer son temps à parachever un plan de succession dynastique afin d’acter l’appropriation du Tchad par un clan. La sortie de Kaka a prouvé au peuple tchadien qu’il est président de tout mais responsable de rien.





Dans la même rubrique : < > Tchad : stratèges manipulateurs, les artistes du chaos Tchad : pourquoi certaines jeunes filles sont attirées par des hommes mariés ? La justice au Tchad : entre espoir et déception Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)