Tchad: Une vaste opération de salubrité instaurée le samedi de chaque fin de mois

La vaste opération de salubrité instaurée le samedi de chaque fin de mois par le premier magistrat du Moyen-Chari, Ousmane Brahim Djouma s’élargit dans toute la ville de Sarh. ​Cette large opération est rendue pérenne ce samedi 30 septembre 2023 dans les six (06) arrondissements municipaux compte la ville de Sarh.



​Cette opération de salubrité qui a duré 5 h 30 minutes, a commencé à 6 heures du matin avec la suspension de toutes les activités jusqu’à 10h 30. Elle l’opération de salubrité a débuté d’abord par la devanture du gouvernorat avant de s’élargir à travers toute la ville. Là, le gouverneur, le Préfet, et le commandant de la zone de défense, à la tête d’une forte mobilisation, équipée des matériels ont pris d’assaut l’axe de la résidence jusqu’à la place de l’indépendance. Après ce fut la tournée de motivation et d’encouragement, effectuée par le gouverneur et sa suite dans les six (06) arrondissements de la ville de Sarh. Là aussi, les hommes, femmes et enfants bref, 80% de la population Sarhoise munie des pioches, des râteaux, des pèles et des balaies a répondu favorablement présente à l’appel du gouverneur, Ousman Brahim Djouma.



​ Lors de cette tournée, l’équipe du gouverneur est passée par le rond-point de la femme, endroit rendu plus claire par cette dernière. A l’hôtel de ville de Sarh, la première responsable de la Mairie, Mme Kabo Rachel Sioudnan a fait une mobilisation non négligeable. Partout et à chaque arrêt, le gouverneur et son équipe se sont mis à l’action pour encourager, la population à mieux rendre la ville verte plus propre.



​​Il faut noter que cette action de haute portée s’inscrit dans le cadre de rendre la ville de Sarh propre et vivable, mais aussi et surtout de rapprocher les filles et fils du Moyen-Chari, les uns aux autres en vu de cultiver le vivre ensemble dans cette province.