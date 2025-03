Tchad - Université de Moundou : Les étudiants en géographie découvrent l'Aéroport International de Moundou

Les étudiants de Licence 2 en géographie de l'Université de Moundou, au Tchad, ont récemment effectué une visite pédagogique à l'Aéroport International de Moundou. Cette sortie a été organisée dans le but d'explorer les infrastructures aéroportuaires et de comprendre leur impact sur le développement régional. Les étudiants ont eu l'opportunité d'observer de près les installations et les opérations aéroportuaires, ce qui leur a permis d'appréhender les enjeux liés à la mobilité et à l'économie locale. Les échanges avec les professionnels présents sur le site ont été particulièrement enrichissants. Ces interactions ont permis aux étudiants de relier la théorie apprise en cours à la réalité pratique du terrain, renforçant ainsi leur compréhension des dynamiques géographiques et économiques.

Cette expérience a non seulement complété leur formation académique, mais a également éveillé leur intérêt pour les défis et opportunités liés au développement des infrastructures dans leur région.