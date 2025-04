Tchad - Université de Moundou : Les étudiants en géographie explorent les merveilles du lac Léré

Accompagnés du Chef de Département et d’enseignants-chercheurs, les étudiants mènent diverses activités : observations des paysages, relevés topographiques, analyses de la faune et de la flore, etc. Cette expérience unique leur permet de confronter les concepts théoriques à la réalité du terrain et de donner vie aux cours magistraux.







Cette expérience sur le terrain contribue grandement à la formation des étudiants, en leur permettant de développer des compétences pratiques et une connaissance approfondie des enjeux géographiques.