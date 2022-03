Tchad : Université de Ndjamena, championne en année élastique

A l’Université de Ndjamena, jamais le calendrier académique n’est respecté. À 13 mois de cours, l’année 2021-2022 n’est pas encore achevée, bien que dans certains départements les résultats sont connus. A quand sera-t-elle effective, l’année académique 2022-2023 ? Les années élastiques sont très fréquentes dans les universités du Tchad.



Ce phénomène peut avoir plusieurs causes, mais l’unique raison est la mauvaise politique qui engendre le mécontentement, puis la grève des étudiants et des enseignants, avec des arrêts de cours. Même si l’université de Ndjamena reste l’établissement d’enseignement supérieur de référence, les grèves à répétition poussent les étudiants à fuir vers le Cameroun. Et seul les plus courageux ou ceux qui ne manquent pas de moyens finissent leurs études.



En rappel, au cours de l’année académique 2016-2017, plus de 1000 étudiants tchadiens ont été inscrits à l’université de N’Gaoundéré (Cameroun), selon l’ex- chargé des affaires académique de l’UNET, section de Ndjamena, Masra Roland. À l’Université de Ndjamena, le timing du cycle de licence n’est jamais respecté. Au lieu de trois, il en faut cinq, au prix de beaucoup d’efforts, pour finir, se lamentent certains étudiants. L’on y regrette le manque de mémoires.



« Parmi tous les patrons de l’enseignement supérieur qui se sont succédés, personne n’a osé pointer du doigt ce phénomène qui paralyse l’enseignement supérieur », relève l’ex chargé des bourses, Ngarkebodo Trésor. « Beaucoup d’étudiants entrent jeunes et en sortent vieux », se lamente Bienvenu Berang, étudiant en licence III, au département des sciences du langage.



Selon Yaya Barkai, le secrétaire exécutif de l’UNET, section de Ndjamena, cette année, les cours ont commencé avec un retard, sans oublier la décision du rectorat qui oblige les étudiants à se réinscrire avant d’accéder aux examens et sessions de rattrapage.



Cela étant, comment peut-on expliquer que chaque année, des titres sont dédiés aux enseignants d’une institution qui est infidèle à son chronogramme académique ? Cette situation doit changer. Et dans le cas contraire, l’université de N’Djamena perdra encore sa crédibilité en matière de respect de l’année académique.