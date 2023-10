Tchad-Urgent : La crise alarmante d'accès à l'eau à Sardaba menace sérieusement la survie de ses habitants

Malgré les engagements passés à construire des puits, la quantité d'eau disponible a constamment diminué, et aujourd'hui, la situation est critique. Pour accéder à de l’eau potable, les habitants doivent se rendre dans les localités de Bordani, Ourda et Beydama. Les citoyens ressortissants du village de Sardaba et l’Association pour le Développement de Sardaba (ADS), tout en louant les efforts du Président de Transition visant à répondre aux besoins de la population tchadienne, appellent à une intervention d’urgence afin de garantir la survie de cette localité.Les lanceurs d’alerte appellent également les ONG, la diaspora tchadienne ainsi que toutes les bonnes volontés à apporter leur soutien à ce village en détresse et dans le besoin ainsi qu’à une mobilisation pour cette cause humanitaire.