Tchad : Vaccination gratuite des chiens contre la rage à N'Djamena

Khalifa Mahamat, représentant de la commune du 1er arrondissement, a souligné que la lutte contre la rage symbolise l'engagement collectif en faveur du bien-être sanitaire des communautés.



Abakar Goukouni Galma, directeur général du service vétérinaire, a rappelé que cette journée, célébrée chaque année le 28 septembre, vise à créer un environnement social et politique propice à l'évolution des stratégies de lutte contre la rage. Il a mis en avant la nécessité d'une collaboration multisectorielle, incluant les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale, sous le thème de cette édition 2024 : "Brisons les barrières de la rage."



Ali Abderamane, coordonnateur adjoint du COUSP, a salué la collaboration entre les différents acteurs, y compris les firmes pharmaceutiques vétérinaires, dans le cadre de l'initiative "Une Seule Santé." Il a exprimé l'espoir que cette campagne de vaccination de masse soit une étape clé dans la lutte contre la rage, et que des mesures de surveillance restent essentielles pour atteindre l'objectif d'éliminer cette maladie d'ici 2030.



Dr Ousmane Yoskoye Sougoumi, secrétaire général du ministère de l’Élevage, a exprimé sa satisfaction quant à l'engagement collectif contre cette maladie évitable. Il a précisé que les chiens sont responsables de 99 % des cas de transmission de la rage à l'homme, faisant de la vaccination le moyen le plus efficace de prévention. Il a noté qu'une vaccination de 70 % des chiens pourrait réduire significativement le risque lié au cycle de rage canine.



Le secrétaire général a remercié les plus hautes autorités du pays pour leur soutien continu dans l'éradication et le contrôle des maladies animales. Cette initiative de vaccination est un pas crucial pour protéger la santé publique et améliorer le bien-être animal au Tchad.