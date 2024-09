Tchad : Validation de la Mission d'Entreprises avec le MEDEF

Cette validation vise à assurer une collaboration efficace et à maximiser les opportunités pour les entreprises françaises dans la région.



Points abordés sont les opportunités d'investissement surtout l’analyse des secteurs porteurs au Tchad, l’identification des obstacles potentiels pour les entreprises et l’élaboration de plans d’action pour renforcer l’engagement économique.



Cette mission représente une étape clé pour renforcer les relations économiques entre la France et le Tchad, favorisant ainsi le développement local et l'innovation.