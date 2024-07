Tchad : Validation des guides de transfusion sanguine pour une pratique médicale plus sûre

Les guides de transfusion sanguine sont des outils essentiels pour garantir la sécurité et l'efficacité des pratiques transfusionnelles. Ils permettent de standardiser les procédures, de prévenir les erreurs et d'assurer la qualité des produits sanguins transfusés.



Dr Narassem Mbaïdoum a souligné l'importance de cet atelier pour le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) et pour l'ensemble du système de santé tchadien. Elle a réaffirmé l'engagement du Ministère de la Santé à améliorer la sécurité transfusionnelle et à garantir l'accès à des produits sanguins de qualité pour tous les patients qui en ont besoin.



Dr Tarda Olivier, représentant de l'UNFPA au Tchad, a salué la collaboration fructueuse entre l'UNFPA et le Ministère de la Santé. Il a réitéré l'engagement de l'UNFPA à accompagner le Tchad dans l'atteinte des objectifs de santé fixés par les autorités.



Les guides de transfusion sanguine ont été élaborés par des experts nationaux et internationaux, avec le soutien de l'UNFPA. Ils prennent en compte les dernières recommandations internationales en matière de transfusion sanguine et s'adaptent au contexte spécifique du Tchad.



Dr Mbaïdoum a exhorté les participants à l'atelier à s'impliquer pleinement dans la validation des guides et à contribuer à leur diffusion et à leur appropriation par l'ensemble des professionnels de la santé impliqués dans la transfusion sanguine.



Cet atelier de validation constitue une étape importante pour l'amélioration de la sécurité transfusionnelle au Tchad. Il permettra de sauver des vies et d'améliorer la qualité de vie des patients nécessitant une transfusion sanguine.