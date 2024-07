Tchad - Vansou Tommy Osborn : Un jeune entrepreneur tchadien qui inspire par sa persévérance et son succès dans l'élevage porcin

Un parcours semé d'embûches mais couronné de succès



Vansou Tommy Osborn a d'abord tenté sa chance dans l'élevage de chèvres, tout en continuant à chercher un emploi salarié. Cependant, il a rapidement constaté que cette activité n'était pas suffisamment rentable. Il s'est alors tourné vers l'élevage de porcs, un domaine qui lui était totalement étranger.



Ses débuts n'ont pas été faciles. Il a essuyé deux échecs consécutifs, perdant une grande partie de ses investissements. Mais loin de se décourager, Vansou Tommy Osborn a tiré les leçons de ses erreurs et a persévéré. Il a étudié minutieusement les techniques d'élevage porcin, s'est entouré de mentors expérimentés et a investi dans l'amélioration des conditions de vie de ses animaux.



Un modèle de réussite pour les jeunes tchadiens



Aujourd'hui, Vansou Tommy Osborn est à la tête d'un élevage porcin prospère qui compte plus de cinquante têtes. Il vend régulièrement des porcs, générant des revenus confortables qui lui permettent de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.



Son histoire est une source d'inspiration pour les jeunes tchadiens qui aspirent à réussir dans la vie active. Vansou Tommy Osborn encourage les jeunes à ne pas se contenter d'un emploi salarié et à oser entreprendre. Il les invite à être persévérants, à apprendre de leurs erreurs et à ne jamais abandonner leurs rêves.



Des défis à relever pour un développement durable



Malgré son succès, Vansou Tommy Osborn rencontre encore quelques difficultés. Il déplore le manque de vaccin contre la peste porcine, une maladie qui peut décimer un élevage entier en quelques jours. Il souligne également le coût élevé de l'alimentation pour ses porcs.



Ces défis ne font toutefois pas douter Vansou Tommy Osborn de son choix de carrière. Il est convaincu que l'élevage porcin est une activité viable et prometteuse au Tchad. Il encourage les autorités à soutenir les éleveurs porcins en leur facilitant l'accès aux vaccins et aux aliments pour bétail à des prix abordables.



L'histoire de Vansou Tommy Osborn est un message d'espoir et d'encouragement pour tous ceux qui aspirent à réussir dans la vie. Son exemple démontre que la persévérance, l'apprentissage continu et le travail acharné peuvent mener à la réalisation de ses rêves.