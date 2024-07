Tchad : Vers l'annulation des visas d'entrée pour les citoyens russes d'ici fin 2024

Cette exemption de visa concernera d'abord les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, avant d'être étendue aux titulaires de passeports ordinaires. Cette décision vise à faciliter les échanges entre les deux pays et à promouvoir la coopération dans divers domaines.



Ces dernières années, les relations entre le Tchad et la Russie ont connu un développement remarquable, marqué par le renforcement de la coopération dans des secteurs clés tels que l'éducation, la santé, la sécurité, l'énergie et bien d'autres.



En janvier 2024, le Président du Tchad, Mahamat Idriss Déby, s'est rendu à Moscou, où il a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine. Cette rencontre a débouché sur la signature d'accords dans plusieurs domaines d'intérêt commun.



En juin dernier, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a effectué une visite historique au Tchad, au cours de laquelle il a discuté avec le président Déby des moyens de renforcer la coopération bilatérale.



La coopération militaire et militaro-technique occupe une place importante dans les relations entre les deux pays. Les forces russes ont apporté leur soutien aux forces tchadiennes dans des opérations antiterroristes en Centrafrique, notamment pour la libération d'otages tchadiens.



Sur le plan économique et commercial, des médiateurs russes ont contribué à la réouverture des frontières entre le Tchad et la Centrafrique, favorisant ainsi les échanges commerciaux et la circulation des personnes.



De nombreux Tchadiens bénéficient de formations et de soins médicaux en Russie. Au cours des trois dernières années, 1 290 Tchadiens ont reçu des soins médicaux en Russie, et des accords de coopération ont été signés dans le domaine de la formation médicale.



Le Tchad et la Russie ont également renforcé leur coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur. Des accords ont été signés pour la formation de professeurs tchadiens et l'introduction de nouvelles méthodes pédagogiques. L'ouverture d'un centre d'enseignement de la langue russe à l'Université de N'Djamena est également prévue.



En juin dernier, un centre culturel russe "Russki Dom" a été inauguré à N'Djamena, symbole du renforcement des liens culturels entre les deux pays.



L'exemption de visa vise à stimuler les échanges et à renforcer le partenariat stratégique entre le Tchad et la Russie.