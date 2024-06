Tchad : Vers la course à la couronne de Miss Kelou Sahel

Selon Caltouma Sindigué, l’édition inaugurale de Miss Kelou Sahel a été un véritable succès, non seulement par la qualité des candidates, mais aussi par l’engouement et le soutien des partenaires et membres de la communauté. « Cette compétition a permis de mettre en lumière les atouts exceptionnels de notre pays et de nos jeunes femmes, prônant ainsi des valeurs de diversité, de culture et d’excellence », dit-elle.





Le panel de juges prestigieux, composé de personnalités éminentes du monde de la mode, de la culture et de l’entrepreneuriat, évaluera les performances des candidates.



Plus qu’une simple compétition de beauté, Miss Kelou Sahel offre aux jeunes femmes une plateforme pour s’exprimer et devenir des ambassadrices de l’association Câlin. La soirée de couronnement aura lieu le 8 juin 2024 à 19 heures au Drive du Restaurant Amandine.