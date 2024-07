Tchad : Vers la création d'un comité interministériel de protection des lanceurs d'alerte

L'équipe de l'ONUDC, composée de Mme Marion Leila Ruth Harzé, Administratrice de Programme adjointe au Bureau du Tchad, et de M. Kolé-Oumoune Kalbam Gaius, consultant en Prévention du Crime et Justice pénale, section anticorruption du Bureau régional de Dakar, est venue présenter à la Ministre SGG le projet de création d'un comité interministériel de protection des lanceurs d'alerte.



Ce projet de comité s'inscrit dans le cadre des recommandations issues d'un atelier organisé à N'Djamena. Sa création permettra de renforcer la lutte contre la corruption au Tchad en offrant aux lanceurs d'alerte un cadre de protection et de suivi de leurs dénonciations.



Dr Ramatou Mahamat Houtoïni a accueilli favorablement ce projet et a réitéré l'engagement du gouvernement tchadien à lutter contre la corruption et les crimes organisés. Elle a souligné que cette initiative s'aligne parfaitement avec la politique du Gouvernement de la 5ème République, qui a déjà mis en place plusieurs actions et mécanismes de lutte contre la corruption.

Cette initiative constitue une étape importante dans la lutte contre la corruption au Tchad et permettra de créer un environnement plus propice à la transparence et à la bonne gouvernance.



La création de ce comité interministériel témoigne de la volonté du gouvernement tchadien de renforcer son engagement dans la lutte contre la corruption. En collaboration avec les partenaires internationaux tels que l'ONUDC, le Tchad entend poursuivre ses efforts pour garantir un climat de transparence et de responsabilité dans la gestion des affaires publiques.