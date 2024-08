Tchad : Vers un renouveau de l'enseignement supérieur

Nommé à la tête du ministère, Dr Tom Erdimi, un enseignant respecté, est déterminé à rendre l'enseignement supérieur tchadien plus dynamique. Son engagement se traduit par des mesures visant à restructurer et moderniser le secteur.



Le calendrier académique a été réajusté pour être aligné sur les standards internationaux, avec un début en octobre et une fin en juillet, permettant ainsi une meilleure structuration des années académiques.



L'Office Notarial des Examens et Concours du Supérieur (ONECS) a instauré un calendrier unique pour les dépôts de dossiers de concours, garantissant le respect des délais académiques et simplifiant les processus d'inscription.



Les frais d'inscription annuels ont été réduits, alleviant ainsi la charge financière pour de nombreux étudiants et leurs familles. Cette mesure vise à diminuer le taux d'abandon scolaire, souvent causé par des contraintes financières.



Pour se conformer au système LMD (Licence, Master, Doctorat), le ministère exige des enseignants-chercheurs titulaires d’un Master 2 qu'ils soutiennent leur thèse de doctorat dans un délai de cinq ans, sous peine de réaffectation au ministère de l'Éducation nationale.

Une tournée nationale pilotée par le ministre est en cours pour identifier les défis rencontrés par les institutions d’enseignement supérieur. Des échanges avec les responsables et enseignants sont prévus pour élaborer des solutions adaptées aux besoins des établissements.



Bien que des progrès aient été réalisés, il reste encore beaucoup à faire. Le gouvernement devra investir dans la construction d'infrastructures conformes aux normes internationales, l'équipement des campus avec des laboratoires modernes, le renforcement des filières d’études pour éviter l'exode des étudiants et la stabilité du calendrier académique en limitant les grèves.

Ces efforts sont essentiels pour assurer un avenir meilleur à l'enseignement supérieur au Tchad.