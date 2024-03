Tchad : Vers une approche axée sur les résultats dans le développement sanitaire provincial

Le guide reconnaît pleinement l'importance de focaliser la planification, le suivi et l'évaluation sur l'appropriation des résultats du développement par les provinces prioritaires, reflétant ainsi les principes nationaux d'appropriation, de renforcement des capacités et de développement humain. Une transition significative s'est opérée d'une approche centrée sur les projets à des démarches plus programmatiques en matière de soins de santé.



Cette réunion vient compléter les politiques et procédures du programme en fournissant des directives concrètes sur la planification multisectorielle des résultats du développement provincial, englobant la gouvernance, la coordination, le partenariat et l'investissement dans l'amélioration de la disponibilité et de la qualité des ressources humaines en santé, des médicaments, des équipements techniques et principalement de la qualité des soins. Les résultats clés par province ont été exposés et trois provinces, à savoir le Moyen-Chari, le Ouaddaï et le Kanem, se sont vues décerner des prix d'excellence parmi les 23 provinces.