Tchad : Vers une communauté pacifique et équitable dans le canton Sarh urbain

Dans son allocution, Mahamat Moussa Bezo a exhorté les participants à encourager la paix, la tolérance et le respect mutuel entre les différentes factions politiques et les électeurs. Il a souligné l’importance du dialogue constructif et de la communication au sein des communautés locales. Le chef de canton a également rappelé que des étrangers afflueront bientôt dans la région, et il a appelé à cultiver la paix et à vivre ensemble harmonieusement.



En outre, Mahamat Moussa Bezo a abordé la question des électeurs. Il a encouragé la population à retirer leur carte d’électeur et à exercer leur droit de vote au moment opportun. En suivant ces directives, les citoyens pourront contribuer à créer un climat de confiance, de stabilité et de démocratie pendant la campagne présidentielle, favorisant ainsi des élections libres et pacifiques dans la province du Moyen-Chari.