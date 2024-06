Tchad: Vers une refonte des services de santé centrée sur les patients

Cet atelier, qui s'est tenu du 21 au 23 mai 2024 à Abidjan en Côte d'Ivoire, visait à harmoniser le langage et la compréhension des principes et méthodes de la refonte des services de santé, favoriser un changement d'approche vers des modèles centrés sur les patients pour améliorer le système de santé, analyser les résultats de la phase de recherche formative des programmes de refonte des services de santé et préparer la mise en œuvre de ces programmes à travers les projets de la Banque mondiale.



Au cours de la restitution, le directeur général adjoint de la pharmacie, du médicament et des laboratoires, Dr Ayoub Moussa Abderamane, et M. Didier Astyanas Ntiroranya de la Banque mondiale ont présenté les conclusions de l'atelier. Les participants ont ensuite pu poser des questions et proposer des suggestions.



M. Guidaoussou a réaffirmé l'engagement du ministère de la santé publique à mener à bien ce projet, en ligne avec le programme politique du président de la République, M. Mahamat Idriss Deby Itno. Il a également précisé les attentes du ministère en termes de réduction significative du taux de mortalité maternelle et infantile.



En conclusion, cette rencontre de restitution a permis de clarifier les objectifs, les enjeux et les attentes liés à la refonte des services de santé au Tchad. Ce projet ambitieux, soutenu par la Banque mondiale, vise à améliorer l'accès à des soins de santé de qualité pour tous les Tchadiens, en particulier les femmes et les enfants.