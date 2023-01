Tchad : Vincent a fui son foyer pour se réfugier à Moundou

Après 6 ans de vie en couple avec un enfant, ce dernier a choisi une porte étroite pour mettre fin à cette relation clandestine.



Tout de même, c'est une séparation honteuse, même si fuir un foyer n'est pas synonyme de l’échec d'une vie de couple. Selon les témoignages des faits, monsieur est sorti de la maison comme d’habitude, à la recherche du travail, mais cette fois-ci, sans retour.



Après plusieurs jours sans aucune nouvelle du chef de famille, madame qui ne pouvait pas rester indifférente, face à l'absence de son mari, a décidé de chercher le père de sa fille dans les lieux habitués, différents cabarets et chantiers, mais sans un résultat escompté. Consolée par les voisins et amis de son mari, cette dernière s'est calmée dans l'espoir de revoir son mari un jour.



Au finish, aux dernières nouvelles, Vincent s’est retrouvé à Moundou. Il y a beaucoup d’interrogations autour de cette fuite. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à fuir son foyer ? Même la femme de ce dernier est aussi étonnée de la fuite de son mari.



Forcément, il y aura une explication à cela. Car dans la culture tchadienne, souvent c'est la femme qui quitte ou fuit le foyer. Vincent traverse une situation financière douloureuse.



Selon le témoignage de son ami qui préfère garder l’anonymat, « rien ne marche pour Vincent depuis quelques années, car trop endetté. Ce dernier n'arrive pas à payer même son loyer », explique-t-il.



C'est une triste réalité, mais peut-être une leçon à tirer pour les uns et autres qui veulent tenter une vie de couple sans un moyen financier stable.