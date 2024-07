Tchad : Violente agression d'un journaliste par un vigile - Appel à la justice et à la protection des journalistes

Le témoignage de Steven Ngarhokarial décrit une agression brutale et injustifiée. Victime d'une panne de moto, il se voit accusé de vol sans aucune preuve et subit une violence physique inacceptable. Cette expérience traumatisante met en évidence les risques auxquels sont confrontés les journalistes dans l'exercice de leur métier.



L'agression de Steven Ngarhokarial ne doit pas rester impunie. Il est crucial que les autorités tchadiennes mènent une enquête approfondie et impartiale afin de traduire les responsables en justice. Cet incident doit également servir de signal d'alarme pour renforcer la protection des journalistes au Tchad.



La liberté de la presse et la sécurité des journalistes sont des piliers essentiels d'une société démocratique. Le Tchad a la responsabilité de garantir un environnement sûr et propice à l'exercice du journalisme, sans intimidation ni violence.



En plus de la nécessité de poursuivre les auteurs de cette agression, il est également important de sensibiliser les forces de sécurité au respect du travail des journalistes et à leur droit de circuler librement.



Mettre en place des mécanismes de protection des journalistes, notamment en cas de menaces ou d'agressions.



Promouvoir un dialogue constructif entre les journalistes et les autorités afin de prévenir les tensions et de favoriser une meilleure collaboration.



L'agression de Steven Ngarhokarial est un rappel inacceptable des dangers auxquels les journalistes sont confrontés au Tchad. Il est impératif que les autorités prennent des mesures concrètes pour garantir leur sécurité et leur permettre d'exercer leur métier librement et en toute sécurité.