Tchad : Violette Kakyomya reçue par le ministre des Affaires étrangères

Le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zène a reçu lundi les copies des lettres de nomination de la nouvelle coordonnatrice résidente des activités opérationnelles du système des Nations Unies au Tchad, Violette Kakyomya.



Violette Kakyomya s'est félicitée de la coopération bilatérale entre le Tchad et l'ONU. Elle a remercié le chef de l'Etat pour l'acceptation de sa nomination.



Elle a expliqué que sa mission est de renforcer la bonne relation entre le système des Nations unies et le Gouvernement tchadien, surtout à travers un travail en étroite collaboration pour atteindre les objectifs et les résultats attendus du Tchad d'ici 2030.



Violette Kakyomya a plaidé pour une mutualisation des efforts afin de développer efficacement des stratégies africaines vers l'atteinte des Objectifs du développement durable.



Le ministre a également reçu la représentante résidente sortante du PNUD au Tchad, Mme Carol Flore Smereczmiak.