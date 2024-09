Tchad : Visite conjointe de la Ministre déléguée auprès du Ministre des Affaires Étrangères et de la Sous-Secrétaire d'État émiratie à Abéché

Accueil de Madame Lana Nusseibeh

Lors de cette visite, elle a eu l'honneur d'accueillir Madame Lana Nusseibeh, Sous-Secrétaire d'État aux Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis, en visite dans l'Est du Tchad. Cette mission a pour but de mieux comprendre les réalités du terrain et d'exprimer la solidarité des Émirats face aux défis humanitaires et à l'accueil des réfugiés soudanais.