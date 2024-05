Tchad - Visite d'Amine Badjoury Abbanou aux lycées de Sissi et Agro-pastoral de Baro : Un franc succès

M. Abbanou, originaire de la région du Kanem, est titulaire d'une licence en sciences du langage avec spécialisation en communication de l'Université de Ngaoundéré au Cameroun. Passionné de littérature, il utilise son écriture pour inspirer et éduquer les autres.



Au cours de ses visites dans les écoles, M. Abbanou a abordé avec les élèves l'importance de la lecture. Il les a encouragés à lire abondamment et à explorer divers genres littéraires. Il est convaincu que la lecture peut aider les élèves à développer leur esprit critique, à enrichir leur vocabulaire et à acquérir une meilleure compréhension du monde qui les entoure.



Outre la discussion sur l'importance de la lecture, M. Abbanou a également partagé ses propres expériences d'écrivain. Il a évoqué les défis et les récompenses de l'écriture, et il a encouragé les élèves à poursuivre leurs propres ambitions d'écriture créative.



Les élèves ont accueilli la présentation de M. Abbanou avec enthousiasme et lui ont posé de nombreuses questions sur son écriture. Ils ont également été inspirés par son message sur l'importance de la lecture.



Les enseignants des écoles ont également apprécié la visite de M. Abbanou. Ils estiment que sa présentation encouragera les élèves à lire davantage et à développer un amour pour la littérature.



L'événement s'est achevé par une séance de photos pour M. Abbanou avec les élèves et le personnel du Lycée de Sissi et du Lycée Agro-pastoral de Baro.



Amine Badjoury Abbanou est un modèle pour les jeunes au Tchad. Son dévouement à la littérature et sa passion pour l'éducation sont une source d'inspiration pour tous ceux qui le rencontrent.