Tchad : Visite du Ministre de l'Eau et de l'Énergie à Djarmaya

Le 22 mars 2025, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passalé Kanabé Marcelin, accompagné du Directeur Général de la Société Tchadienne d'Électricité (SNE), Gal Saleh Ben Haliki, ainsi que de plusieurs responsables de son ministère, a effectué une visite sur le chantier de construction de la Centrale Énergétique de Djarmaya.

Contexte et État d'Avancement du Projet

Ce projet, lancé il y a plusieurs années, rencontre des difficultés qui entravent sa réalisation, malgré les efforts déployés par toutes les parties impliquées. Selon les représentants de Denali Investment, l'entreprise en charge des travaux, des problèmes d'approvisionnement en matériaux se révèlent être l'une des principales causes de retard. Cependant, ils ont également confirmé que les travaux électromécaniques et de génie civil approchaient de leur achèvement.

Réactions du Ministre

Le ministre Passalé a exprimé son mécontentement face à la lenteur des progrès observés et a réitéré les instructions du Chef de l'État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. Il a demandé aux responsables de Denali Investment d'accélérer la mise en service de la centrale dans les plus brefs délais pour respecter les échéances fixées.

Impact de la Centrale Énergétique

Une fois achevée, cette centrale devrait injecter 32 MW dans le réseau de la SNE, contribuant ainsi de manière significative à améliorer l'approvisionnement énergétique du pays. Ce projet est crucial pour répondre aux besoins croissants en énergie du Tchad et soutenir le développement économique du pays. La visite du ministre à Djarmaya souligne l'importance de ce projet pour le gouvernement tchadien. En veillant à ce que la construction de la Centrale Énergétique se poursuive rapidement, le ministre Passalé Kanabé Marcelin démontre l'engagement du Tchad à améliorer ses infrastructures énergétiques et à assurer un avenir énergétique durable pour ses citoyens.