Tchad : Visite du ministre de la Formation Professionnelle au Centre de Formation Technique et Professionnelle de Sadjéré

Dès leur arrivée à l'entrée du centre, le Ministre et sa délégation ont été chaleureusement accueillis. Ils ont d'abord reçu des explications techniques détaillées sur l'ensemble du projet ainsi que sur la construction des infrastructures. Le Directeur Général en charge de la construction leur a présenté les schémas projetés.



Ensuite, une visite guidée a été organisée avec des explications techniques à chaque étape. Le Ministre a pu découvrir l'atelier de mécanique moto et auto, la menuiserie, le salon de beauté ainsi que les différentes salles telles que celles consacrées à la finition ou encore à la maintenance informatique. Il a également visité les dortoirs, l'infirmerie, les salles réservées aux professeurs et aux réunions ainsi que les bureaux des responsables. La salle polyvalente n'a pas non plus échappé à son attention.



Le Ministre Djimet Moussa Oumar a vivement apprécié la qualité exceptionnelle du travail réalisé par cette entreprise tout au long du parcours effectué lors de la visite. Il a exprimé sa satisfaction quant à la haute qualité des infrastructures mises en place.



Enfin, les deux parties ont eu l'occasion d'échanger et de discuter. Durant ces échanges, des propositions et des suggestions ont été faites dans le but de rendre opérationnel ce centre ultra moderne. Il est urgent d'organiser une cérémonie de réception officielle afin que le Ministère puisse prendre pleinement le contrôle du CFTP.



Pour le Ministre de la Formation Professionnelle, des Métiers et de la Microfinance, Monsieur Djimet Moussa Oumar, une telle structure de formation ne doit pas rester inexploitée. Ce don précieux offert par la Chine représente une opportunité inestimable pour la jeunesse tchadienne qui recherche activement des formations.



Au vu des nouvelles filières prometteuses, il est primordial de mettre tous les efforts nécessaires pour que ce centre puisse fonctionner dès la prochaine rentrée scolaire. Le Ministre a promis que toutes les dispositions nécessaires seront prises en ce sens.



Cette visite au Centre de Formation Technique et Professionnelle de Sadjéré marque un événement crucial pour le Tchad dans son développement éducatif et professionnel. Grâce à cette nouvelle structure moderne, les jeunes auront désormais accès à une formation adaptée aux besoins du marché actuel. La coopération avec la Chine ouvre ainsi un nouveau chapitre plein d'espoir pour l'avenir du pays.