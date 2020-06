Tchad : Vitre Clair désinfecte l’Université de N’Djamena et la faculté de Toukra

Une opération de désinfection totale de l'Université de N’Djamena et de la faculté de Toukra a eu lieu ce lundi 22 juin 2020. C'est une initiative de l'entreprise Vitre Clair, en partenariat avec le rectorat de N’Djamena.



Elle intervient dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et la reprise des cours prévue par le Gouvernement à compter du 25 juin 2020.



Selon le vice-président de l'Université de N’Djamena, Dikoloum Benjamin, cette opération de désinfection permettra de protéger les étudiants contre la propagation du Covid-19 pendant la reprise des cours, mais aussi de protéger les enseignants.



Le directeur des ressources humaines, Moustapha Abatcha, a réitéré le soutien de l’entreprise à la lutte contre la pandémie.



Hassan Oumar Mahamat, étudiant et membre de la chambre des délégués, a estimé que cette initiative de désinfection de l’Université par l'entreprise VCL est une initiative salutaire, patriotique et qui mérite d'être encouragée.



« Je sais que je suis protégé quand je viendrais faire mon cours le 25 juin. Merci beaucoup à l'administration de notre université de penser à nous », a-t-il dit.